Zona Azul de São Paulo agora tem novo ‘dono’

Antes operado por diversas empresas, o serviço de compra de créditos para a Zona Azul está agora concentrado no app de uma única companhia, a Estapar, que assumiu ontem a operação das 51,6 mil vagas do estacionamento rotativo da capital.

O motorista que quiser utilizar o serviço só pode a partir de agora adquirir os CADs (Cartão Azul Digital) no aplicativo Estapar Nova Zona Azul – SP, disponível para download nas lojas virtuais.

Quem tem créditos de outros aplicativos poderá usá-los na mesma plataforma até 15 de fevereiro, quando o app da Estapar passará a ser o único a operar o serviço na capital.

A promessa da empresa, que venceu em dezembro de 2019 a licitação para administrar sozinha a Zona Azul, é de oferecer opções mais tecnológicas para os usuários, como a visualização em tempo real do mapa de ocupação da vagas.

O monitoramento também ganhará ferramentas mais tecnológicas. Além dos fiscais, veículos equipados com câmeras e sistemas de geolocalização também farão a leitura das placas e a verificação sobre o pagamento pelo serviço.

Os usuários que não têm smartphones poderão adquirir CADs em pontos físicos, como comércios, e também via SMS.

A fiscalização sobre o cumprimento das regras do rotativo, bem como o poder de autuar os infratores e de recolher o dinheiro das multas, seguem sob responsabilidade da prefeitura.

O preço também continua o mesmo: o CAD de uma hora custa R$ 5 e o de duas horas, R$ 10. Áreas como bolsões para caminhões e zonas especiais, como ao redor de parques e mercados municipais, podem ter valores e prazos diferentes.

Negócio bilionário e questionado

A Estapar venceu a concorrência para operar a Zona Azul da capital pelos próximos 15 anos com a oferta de pagar R$ 1,3 bilhão ao município a título de outorga e mais um valor variável de acordo com a arrecadação. A licitação foi aberta no início de 2019 e chegou a ser suspensa pelo TCM (Tribunal de Contas do Município), que viu irregularidades, e também foi alvo de denúncias do MP (Ministério Público), que acusou a prefeitura de fazer exigências no edital de modo a direcionar a concorrência.