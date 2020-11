Parte de falésia desaba e mata três pessoas no Rio Grande do Norte

Um casal e o filho, um bebê de sete meses, morreram após o deslizamento de parte de uma falésia ontem de manhã, na praia de Pipa, localizada no litoral do Rio Grande do Norte.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o desmoronamento ocorreu por volta das 11h. As vítimas foram soterradas e, segundo relatos, não resistiram ao incidente mesmo após serem socorridas.

A base da falésia fica na Baía dos Golfinhos, no município de Tibau do Sul, cerca de 84 quilômetros da capital do Rio Grande do Norte, Natal. O local é um ponto turístico bastante frequentado no estado.

A família aproveitava o dia de folga quando ocorreu o desabamento. Testemunhas disseram que a mãe morreu abraçada ao bebê, tentando protegê-lo.

De acordo com a Prefeitura de Tibau do Sul, o deslizamento foi causado pela maré alta que atingiu as praias na madrugada de ontem e alcançou o pé das falésias. Ainda existe o risco de novos desabamentos. A área foi interditada na praia.