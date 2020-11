O futuro do atendimento médico de emergência

O GNAAS, serviço de ambulância aéreo de Eaglescliffe, no Reino Unido, desenvolveu e patenteou um Jet Suit – uma espécie de mochila a jato – e fez seu primeiro teste de voo recentemente.

Na simulação, o atendimento levaria cerca de 25 minutos para chegar ao local do paciente a pé. Mas graças a nova invenção, uma pessoa pôde fazer o trajeto em 90 segundos, facilitando o atendimento a casos de emergência.

“Nós acreditamos que essa tecnologia possa ajudar o nosso time a chegar aos pacientes muito mais rápido que antes. Em muitos casos, isso diminuiria o sofrimento do paciente. Em alguns casos, salvaria sua vida”, afirma Andy Mawson, diretor de operações e paramédico do GNAAS.

Não é a primeira vez que o uso das “jetpacks” foi testado para emergências, incluindo incêndios ou desastres naturais. Em 2015, bombeiros de Dubai as apresentaram para combater incêndios em edifícios altos.

Os Emirados Árabes também assinaram um contrato com a Martin Aircraft Company para compra de 20 mochilas e dois simuladores de treinamento para a Defesa Civil de Dubai. As jetpacks seriam usadas como uma “função de primeiros socorros”, mas a continuidade do projeto agora é desconhecida por conta de problemas com a empresa.

O professor Paul Levy, pesquisador em gestão da inovação da Universidade de Brighton, no Reino Unido, explica que as jetpacks” seguem uma linha de inovação inspirada na ficção científica. Embora a escrita visionária e imaginativa sempre tenha sido uma “importante fonte de inspiração para inventores e inovadores”, o sucesso foi misto.

Mesmo com o futuro incerto das jetpacks, há espaço para o otimismo. É o caso de Richard Browning, piloto que conduziu os testes de voo do GNAAS. “Nós estamos explorando apenas o começo do que é possível fazer com a nossa tecnologia.”

Entrevista: Richard Browning

Divulgação

O quão perto estamos de usar jetpacks” para atendimentos médicos de emergência?

Ninguém sabe! Mas o teste de voo do GNAAS e os comentários emocionados dos paramédicos falam por si só. Esperamos começar a operar no próximo verão [no hemisfério norte]. Nossas jetpacks” podem ser usadas em desastres, para acesso a zonas isoladas de terremoto, inundações, etc.

Quais os prós e contras de usar “jetpacks”para emergências?

Nós mostramos como poderíamos ser eficazes em conseguir um médico com equipamentos essenciais rapidamente (de 25 minutos para 90 segundos). É muito mais barato e muito mais preciso do que um helicóptero. É semelhante a um paramédico em uma moto na cidade.

5 tecnologias que revolucionam a área médica

Inteligência artificial

O serviço de ambulância da Hungria está usando inteligência artificial em seu dia a dia para logística e alocação. As operações do serviço médico da Hungria geram uma quantidade imensa de dados, com cerca de 3 mil casos diários e mais de 40 milhões de quilômetros rodados de carro por ano. Sendo assim, os algoritmos inteligentes se tornaram uma solução lógica para extrair esses dados para previsões.

Aplicativos

Ao menos 80% dos erros clínicos acontecem devido a falhas de comunicação entre a equipe médica. Em emergências, novos programas de software podem ajudar a minimizar esses erros o máximo possível. Por exemplo, a Pulsara, em Montana, nos Estados Unidos, desenvolveu um aplicativo para que paramédicos possam alertar o hospital com antecedência antes de chegar com o paciente.

Dispositivos portáteis de diagnóstico

A aparência de dispositivos diagnósticos de bolso, portáteis e fáceis de usar torna mais rápido e fácil tratar um paciente no local. Não importa se é ultrassom, ECG ou teste de laboratório, as máquinas gigantes viraram coisa do passado. Hoje em dia, o médico pode literalmente carregar as ferramentas de diagnóstico em sua pasta.

Drones médicos

Drones têm ótimo potencial para carregar remédios, vacinas e equipamentos médicos. A companhia Zipline, em Ruanda, entrega suprimentos médicos para hospitais via drone como parte do sistema de saúde local. Durante a pandemia de covid-19, a Zipline expandiu seus serviços para os Estados Unidos para

Ambulâncias sem motorista

A falta de transporte adequado é uma barreira significante para o acesso à saúde no mundo. Todo ano, ao menos 3,6 milhões de pessoas perdem consultas médicas por causa do serviço de transporte ruim. Mas, com serviços de carona como Uber e Lyft, esses problemas podem virar coisa do passado entregar medicamentos e EPIs sem contato físico.