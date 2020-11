Irã fala em ‘resposta esmagadora’ a possível ataque dos EUA

O governo do Irã afirmou que qualquer ataque por parte dos Estados Unidos ao país terá “uma resposta esmagadora”.

A declaração foi feita um dia após uma reportagem do New York Times revelar que Donald Trump pediu a conselheiros opções para uma ofensiva contra a principal instalação nuclear iraniana. O presidente americano, no entanto, foi dissuadido a não adotar nenhuma atitude.

“Qualquer ação contra a nação iraniana certamente enfrentará uma resposta esmagadora”, disse o porta-voz iraniano, Ali Rabiei, em um comunicado no site oficial do governo.

A reunião em que o pedido teria ocorrido aconteceu na última quinta-feira, um dia depois de inspetores internacionais relatarem um aumento significativo no estoque de material nuclear iraniano.

Trump se encontrou com conselheiros seniores para perguntar se poderia, então, atacar a usina de enriquecimento de urânio de Natanz, a principal do país, nas próximas semanas, segundo quatro funcionários atuais e ex-funcionários do governo ouvidos pelo jornal.

De acordo com a AIEA (Agência Internacional de Energia Atômica), o estoque de urânio do Irã era agora 12 vezes maior do que o permitido pelo TNP (Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares), acordo que Trump abandonou em 2018.

O governo dos EUA tem uma visita prevista a Israel, que há muito insinua possível ação militar contra o Irã, considerado pelo Estado judeu uma nação inimiga.