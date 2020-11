Governo de SP quer se livrar de 29 imóveis ociosos

O governo de São Paulo prepara para os próximos dias 15 e 16 de dezembro mais uma concorrência pública para vender imóveis que pertencem ao estado e que estão ociosos. Esse novo lote conta 29 imóveis avaliados em R$ 96 milhões.

Os ativos estão distribuídos na capital e outras 18 cidades do interior e litoral. Entre as opções estão uma antiga garagem da polícia no bairro Planalto Paulista, na zona sul de São Paulo, próxima ao aeroporto de Congonhas e avaliada em R$ 15,3 milhões, além de casas, terrenos e galpões.

O imóvel mais valioso deste grupo é um terreno no centro de Campinas, no interior, com valor mínimo de R$ 25,1 milhões e que o estado recebeu por dívidas fiscais após a falência de uma empresa de couro e calçados. A lista completa está disponível no site www.imoveis.sp.gov.br.

Como um bom corretor interessado em atrair possíveis comprados, o estado ampliou a forma de pagamento de 60 para 120 meses e reduziu o custo da parcela obrigatória de entrada, que antes era correspondente a 20% do valor do imóvel e agora equivale a 5%.