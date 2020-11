Equipe econômica descarta segunda onda de covid-19 no Brasil

O secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Sachsida, disse ontem que a possibilidade de uma segunda onda de coronavírus no Brasil é baixa porque, segundo ele, vários estados estariam caminhando para a imunidade de rebanho.

Na opinião de Sachsida, que é o responsável pelas projeções do ministério, isso ocorre quando 20% da população de um estado é infectada pelo vírus. A OMS (Organização Mundial da Saúde), porém, já declarou que essa imunidade comunitária só seria atingida com 65% da população infectada. Em outubro, um grupo de 80 pesquisadores alertou, em carta à revista The Lancet, que abordagens sobre imunidade de rebanho são uma “falácia perigosa”.

“Os estudos que temos mostram que muitos estados atingiram ou estão muito próximos de atingir a imunidade de rebanho. Honestamente, acho baixa a probabilidade de segunda onda no Brasil”, respondeu Sachsida.

Em um segundo momento, ele explicou que a secretaria não faz estudos na área de Saúde. “Quem vai dizer se há segunda onda não é o Ministério da Economia, e sim o Ministério da Saúde”, completou.

O subsecretário de Política Fiscal, Erik Figueiredo, acrescentou que a Secretaria de Política Econômica não afirma que há imunidade de rebanho, mas, sim, destaca o alcance do nível de imunização.

“Os indicadores são afetados pelo distanciamento social, que é afetado pela evolução da pandemia. Com os dados que eu tenho, a chance de segunda onda é baixa”, argumentou Sachsida. “Acompanhamos isso não do ponto de epidemiologia, mas precisamos saber disso para fazermos nossas previsões”, completou.