Covid-19: Aumento de mortes liga sinal de alerta no país

Em meio às boas notícias de avanço nos testes para a produção de uma futura vacina contra a covid-19, a média no número de casos e mortes decorrentes da doença voltou a subir no país em 14 estados.

A alta é mais expressiva nas regiões Sul, Centro-Oeste e Sudeste. O aumento é registrado após cerca de um mês com a maioria dos estados nas classificações estável ou em queda. De acordo com a infectologista da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) Raquel Stucchi, poderá faltar leitos para as pessoas contaminadas caso os números continuem crescendo.

“A situação ainda está sob controle, mas é preocupante porque o número de leitos é cerca de 50% menor do que há dois meses. Hospitais de campanhas pelo Brasil foram desmontados.”

A taxa de transmissão também subiu de 0,68 para 1,10 no país nos últimos 15 dias, de acordo com dados da universidade britânica Imperial College. Os números indicam que cada 100 pessoas contaminadas transmitem o novo coronavírus para outras 110.

Reprodução

Sobre o crescimento representar uma possível segunda onda da doença, como na Europa, Raquel explica que o Brasil ainda está na primeira. “Tivemos apenas uma queda que não representou de fato o fim da primeira onda. Apesar da diminuição, o número de casos e mortes continuou alto nos últimos meses”, disse (veja os números atuais abaixo).

A infectologista também alerta que “a pandemia não acabou”. “Muitas pessoas viajaram nos feriados. Elas deixaram de se cuidar por causa da flexibilização e das notícias de queda nas mortes. Pessoas organizaram festas, se aglomeraram e esqueceram que o vírus ainda está entre a gente.”

Com as comemorações de Natal e Réveillon se aproximando, Raquel afirma que “é fundamental que as pessoas continuem com as medidas de precaução. Se possível, não reunir muitas famílias para as festas e ficar somente com as pessoas próximas.”