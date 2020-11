Brics: Bolsonaro defende Amazônia e reformas

O presidente brasileiro Jair Bolsonaro deu o tom ontem de como prosseguirá a agenda internacional do Brasil, em uma política externa já pautada sem o governo norte-americano de Donald Trump. No início do discurso que fez para os líderes de outros países que compõem o Brics, grupo formando por nações em desenvolvimento como Rússia, Brasil, China, Índia e África do Sul, Bolsonaro afirmou que o governo deve anunciar nos próximos dias quais são os países responsáveis por comprar a madeira ilegal da Amazônia.

“Revelaremos nos próximos dias os nomes dos países que importam essa madeira ilegal nossa através da imensidão que é a região amazônica, porque daí, sim, estaremos mostrando que estes países, alguns deles que muito nos criticam, em parte têm responsabilidade nessa questão”, disse.

Em 2017, a operação Arquimedes da PF (Polícia Federal) apreendeu madeira ilegal da Amazônia que seria vendida para importadoras da Alemanha, Bélgica, França e Holanda – países europeus que protagonizam críticas ambientais a Bolsonaro.

O presidente disse que os países membros do Brics desempenham um papel fundamental na superação da pandemia de covid-19 e na retomada econômica. Bolsonaro ainda reiterou que, desde o início, alertou que a doença e a economia deveriam ser tratadas simultaneamente.

O presidente também aproveitou a oportunidade para defender reformas na OMC (Organização Mundial do Comércio), Conselho de Segurança das Nações Unidas e na OMS (Organização Mundial da Saúde). À OMS, assim como seu aliado Donald Trump, Bolsonaro fez críticas sobre o “monopólio de conhecimento” exercido pela organização.

“É preciso que o Brics se coordene para apurar as legítimas aspirações de Brasil, Índia e África do Sul”, disse ao fim do discurso, sem mencionar a Rússia de Vladimir Putin e a China de Xi-Jinping, até aqui, um dos maiores parceiros comerciais do Brasil e que defende a atuação da OMS.

Brasil cada vez mais isolado

A postura do presidente Jair Bolsonaro na cúpula do Brics deste ano reforça o caráter ideológico que a política externa brasileira tem tomado desde 2018. Uma política focada na figura de líderes e pouco pragmática no que tange o interesse nacional. A China hoje é o maior parceiro comercial brasileiro, o que torna as falas e posturas da atual administração problemáticas. Não há nenhum motivo para a postura anti-China adotada pelo governo brasileiro. Além da defesa da agenda do presidente dos EUA, Donald Trump, que foi derrotado nas eleições americanas e sairá do cargo em 2021. Este viés ideológico e pouco pragmático tem isolado o Brasil cada vez mais.

Karina Stange Calandrin

Professora de relações internacionais

*Supervisão de Vanessa Selicani