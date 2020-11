Agências do INSS não funcionarão na segunda-feira em todo país

As agências do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) não abrirão na próxima segunda-feira, dia 23, por causa do ponto facultativo do Dia do Servidor Público, que foi transferido do dia 28 de outubro para 23 de novembro.

A transferência foi autorizada pelo governo, justificando que a mudança do feriado foi necessária para manter os atendimentos agendados na época, evitando remarcações.

Órgãos como Receita Federal, que cumpriram o feriado em 30 de outubro, atenderão normalmente nesta segunda-feira.

Qualquer dúvida sobre agendamento e serviços pode ser tirada pelo aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h.