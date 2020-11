PT e PSDB seguem líderes e PSOL cresce na Câmara de São Paulo

Mesmo perdendo cadeiras, as bancadas do PT e do PSBD seguirão como as maiores da Câmara de São Paulo na próxima legislatura, que ainda terá maior participação do PSOL, que está no segundo turno na eleição para a prefeitura e triplicou de tamanho.

Com 100% das urnas apuradas, a capital conheceu ontem a lista com os 55 vereadores eleitos no domingo. As duas siglas que historicamente polarizam a política na cidade terão oito representantes cada, o que significa uma queda em relação a 2016, quando o PSDB havia feito 11 parlamentares e o PT, nove.

Os dois partidos continuarão sendo as maiores forças, porém perseguidos mais de perto pelo DEM, que avançou de quatro para seis parlamentares, e o PSOL, que foi de dois para seis. A renovação psolista também se dá no campo da diversidade. Entre as quatro caras novas estão dois mandatos coletivos, capitaneados por mulheres, uma vereadora transgênero (Erika Hilton) e uma jovem liderança negra (Luana Alves).

A taxa de renovação da Câmara foi de 38%, com 21 novatos, bem próximo das últimas eleições. Velhos caciques, como Eduardo Suplicy (PT) e Milton Leite (DEM) – os mais votados –, continuarão na Casa, mas outro nomes conhecidos, como Police Neto (PSD) e Soninha Francine (Cidadania), ficarão de fora.

Reprodução

A nova legislatura ainda terá a estreia de Sonaira Fernandes (Republicanos), vereadora bolsonarista que contou com apoio direto do presidente .

A coligação do prefeito Bruno Covas (PSDB) elegeu 25 vereadores, o que dá margem para alcançar a maioria com facilidade caso o tucano seja reeleito no segundo turno, ainda que a oposição do PT e do PSOL passe a contar com 14 nomes. Já o seu oponente Guilherme Boulos (PSOL) terá mais dificuldade de negociar com o legislativo, se eleito, uma vez que contará só com estes mesmos vereadores petistas e psolistas como aliados de primeira hora.

Covas quer apoio e Boulos vê igualdade

Candidatos que disputam o segundo turno das eleições para a Prefeitura de São Paulo, Bruno Covas (PSDB) e Guilherme Boulos (PSOL) deram ontem a largada para a etapa final, que será realizada no próximo dia 29.

Com 32,85% dos votos válidos, Covas disse ontem que não vai desprezar o apoio de ninguém e comemorou o fato de ter ficado em primeiro lugar em todas as 58 zonas eleitorais da cidade.

“Vamos buscar todos os votos. O voto não é do candidato, é do eleitor. Não tenho nenhum receio com isso. Fico feliz em ser o primeiro colocado em todos os cantos, mostrando que governamos para a cidade como um todo e não focamos em um grupo político ou de apoiadores. Não há razão para buscar esse ou aquele. Buscamos o eleitor como um todo”, disse em entrevista à Rádio Bandeirantes.

Terceiro lugar no primeiro turno com 13,64% dos votos, Márcio França (PSB) desejou ontem sorte aos dois concorrentes, mas não falou em apoio. Já Arthur do Val (Patriota), que ficou em quinto com 9,78%, afirmou ontem que não apoiará nenhum.

O Republicanos, partido de Celso Russomanno, quarto lugar com 10,5% dos votos, deve compor com Covas, enquanto que o PT, que ficou em sexto com Jilmar Tatto (8,65%), já se posicionou para o lado de Boulos.

Também à Rádio Bandeirantes, Boulos lembrou ontem que alcançou 20,24% dos votos e chegou ao segundo turno mesmo tendo pouco tempo de propaganda. “Agora, é outra eleição. O tempo de TV é igual e haverá debate em todas as redes. Vamos apresentar propostas e confrontar”, disse o candidato, que negou ser o “radical” rotulado pelos adversários. publimETRO