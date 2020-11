Polícia prende homem acusado de lançar carro contra Ministério da Justiça

A PF (Polícia Federal) informou que prendeu na tarde de segunda-feira (16) o responsável por jogar um carro no espelho d’água do Ministério da Justiça na noite de domingo. O prédio fica na Esplanada dos Ministérios, próximo ao Congresso e ao Palácio do Planalto. As investigações continuam para que sejam esclarecidas todas as circunstâncias do episódio. “As diligências policiais foram iniciadas ainda durante a madrugada, logo após o ocorrido”, informou a PF.

A Polícia Militar do Distrito Federal afirmou no domingo que havia um pedaço de madeira segurando o pedal do acelerador. Quando os militares chegaram, por volta de 0h30, não havia ninguém próximo ao veículo.