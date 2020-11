PIS/PASEP: Caixa paga abono ao trabalhador nesta terça-feira

Trabalhadores nascidos em novembro ou funcionários públicos que tenham número de inscrição final 4 receberão nesta terça-feira o abono salarial do PIS/PASEP no valor de um salário mínimo (R$1.045,00), referente ao ano base 2019.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, 686 mil trabalhadores serão beneficiados pelo crédito, que deve ser depositado em conta.

O pagamento do abono do PIS/PASEP é pago para quem trabalhou com carteira assinada ou como funcionário público em 2019 e recebeu, em média, dois salários mínimos por mês.

Os pagamentos deste calendário seguem até 30 de junho de 2021, de acordo com o mês de nascimento do empregado e a inscrição do funcionário público no PASEP.