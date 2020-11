Nova Zona Azul de SP tem aplicativo exclusivo com mapa que mostra vagas disponíveis

A partir desta terça-feira, a administração do serviço da Zona Azul na cidade de São Paulo passa a ser feita pela empresa Estapar, que ganhou a concessão do serviço por 15 anos.

O valor para estacionar em área da Zona Azul na Capital vai continuar em R$ 5 por hora e quem tem saldo em outras plataformas poderá usá-lo até 15 de fevereiro de 2021 ou fazer portabilidade.

A principal mudança para os motoristas com a entrada da Estapar é que agora apenas o aplicativo Estapar Nova Zona Azul-SP será válido para aquisição do CAD (Cartão Azul Digital) na compra de tempo de estacionamento nas vagas. O app já está disponível para download na Play Store e Apple Store.

Outra novidade é que o app da Estapar pretende oferecer um mapa em tempo real que vai mostrar aos motoristas as vagas disponíveis na região.

A empresa será responsável pela operação de mais de 50 mil vagas de estacionamento da cidade, das quais 7% permanecerão destinadas a idosos e pessoas portadores de deficiência.

A fiscalização, de acordo com a empresa, será feita por câmeras que conseguem analisar as placas e cruzar informação com o banco do aplicativo do Cartão Zona Azul Digital.

A multa para o motorista que estiver estacionado irregularmente é de R4 53,20 e três pontos na carteira.