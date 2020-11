Nicarágua se prepara para furacão mais forte de 2020

A temporada de furacões que abalou 2020 ainda está longe de acabar. Pelo menos é o que afirma o NHC (Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos). Ainda ontem, milhares de pessoas precisaram deixar suas casas na Nicarágua em virtude do furacão Iota, que pode chegar no país até o início desta manhã, afirmam autoridades.

É o segundo furacão que passa pela região no intervalo de um mês. Há duas semanas, o fenômeno Eta atingiu o país em categoria 4 e avançou sobre a América Central, deixando ao menos 200 mortos.

O furacão Iota, que ganhou velocidade no inicio desta semana, chegou ontem à categoria 5, escala máxima de velocidade e destruição. Com ventos de até 260km/h, ao menos 170 mil pessoas na Nicarágua foram obrigadas a deixar suas casas e recorrer à abrigos. O NHC alerta que a região pode sofrer com “chuvas fortes, inundações repentinas e de rios”.

Com o Iota, ao menos 30 tempestades tropicais, incluindo furacões, se formaram no Atlântico este ano.