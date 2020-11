Mega-Sena da Virada: lotéricas já recebem apostas

As casas lotéricas de todo o país já estão recebendo as apostas para o sorteio especial da Mega-Sena da Virada, que tem sorteio realizado sempre no dia 31 de dezembro.

Neste ano, o prêmio estimado para o sorteio da virada é de R$ 300 milhões.

Neste sorteio, ao contrário das loterias regulares, o prêmio não acumula. Se ninguém acertar as seis dezenas, ele é pago para os acertadores de cinco dezenas, e assim por diante.

De acordo com a Caixa Econômica Federal , o prêmio total da loteria aplicado na poupança renderia mensalmente a quantia de R$ 347 mil.

A aposta mínima com seis dezenas custa R$ 4,50.