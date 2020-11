Laboratório anuncia a melhor taxa de eficácia entre vacinas

Com base em estudos clínicos preliminares, a farmacêutica norte-americana Moderna anunciou ontem que sua dose em desenvolvimento contra a covid-19 apresentou uma taxa de 94,5% de eficácia – a mais alta anunciada contra a doença até o momento. Na semana passada, as empresa Pfizer, em parceria com a BioNtech, e o governo russo também apresentaram eficácias de 90% e 92%, respectivamente.

O imunizante da Moderna, que é administrado em duas doses com um intervalo de 28 dias entre elas, se diferencia de outros já anunciados pois não exige o armazenamento ultrafrio, como a da Pfizer – o que facilita sua distribuição em países com altas temperaturas, como o Brasil. Enquanto a dose da Pfizer precisa ser armazenada em -70ºC, a dose anunciada ontem pode ser conservada entre 2ºC e 8ºC, temperaturas típicas de uma geladeira comum.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

De acordo com os dados apresentados ontem pela Moderna, 95 dos 30 mil voluntários que participaram dos estudos foram infectados pelo novo coronavírus. Destes, cinco infectados receberam a vacina, enquanto os outros 90 receberam a dose de placebo, também administrada em meio aos testes. Nenhum dos pacientes desenvolveu a forma grave da doença, afirmou a empresa.

Os efeitos colaterais apresentados em virtude da dose americana não foram diferentes dos sintomas já esperados em vacinas virais. Entre os voluntários, 10% afirmaram que a fadiga após a dose foi o suficiente para interferir no desempenho de atividades diárias e 90% afirmaram que tiveram dores corporais intensas. A empresa diz que a maioria das reações foi de rápida duração.

Quanto deve custar?

Em julho, a Moderna anunciou que a dose poderia custar US$ 37 (cerca de R$ 200). Já a Pfizer, avalia a dose em US$ 20 (R$ 108,64) e a Johnson & Johnson, US$ 10 (R$ 54,32).

No Brasil

Deve ocorrer ainda hoje uma reunião às 11h entre o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e representantes da farmacêutica Pfizer. O governo federal pretende iniciar conversas para negociar a vacina contra o novo coronavírus desenvolvida pela empresa norte-americana. No Brasil, testes da dose são realizados com 3.100 voluntários.

Estados Unidos busca uso emergencial da dose

Parte do programa Operação Warp Speed, do governo norte-americano, a empresa Moderna espera distribuir ainda este ano cerca de 20 milhões de doses do imunizante contra a covid-19 com 94,5% de eficácia nos Estados Unidos. De acordo com a agência Reuters, grande parte da produção já está pronta e deve ser distribuída assim que a FDA (Food and Drug Administration – espécie de Anvisa dos EUA) liberar a dose para o uso emergencial.

“Supondo que recebamos uma autorização de uso emergencial, estaremos prontos para despachar a dose através da Warp Speed [iniciativa do governo norte-americano] quase em questão de horas”, disse o presidente da Moderna, Stephen Hoge, à Reuters. “Então ela pode começar a ser distribuída instantaneamente”, completou à agência.

De acordo com o correspondente da TV Bandeirantes em Nova York, Eduardo Barão, as farmácias dos Estados Unidos devem ser utilizadas como postos de vacinação contra o coronavírus e a imunização pode começar ainda neste mês. Após os primeiros resultados sobre a eficácia dos compostos produzidos pelo laboratórios Pfizer e Moderna, a expectativa é pelo pedido e aprovação para uso emergencial dos imunizantes.

Esse processo deve ser finalizado até o final deste mês, mas existe a possibilidade de que o FDA, órgão americano que regula o setor de medicamentos, dê o sinal verde nos próximos dias.