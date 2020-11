Eleições 2020: Centrão e nomes tradicionais saem fortalecidos do 1º turno

Os resultados das eleições municipais mostraram a força dos partidos que compõem o centrão, além de colocar nomes tradicionais da política brasileira de volta ao jogo. Por outro lado, o PSL, que se pautou na antipolítica em 2018 com o presidente Jair Bolsonaro, teve um desempenho ruim na disputa eleitoral deste ano.

O centrão é formado por algumas siglas que se unem no Congresso Nacional para ter maior influência e defender, em conjunto, seus interesses. E o pleito de domingo fortaleceu ainda mais esses partidos, como o PP e o PSD. Dois dissidentes do bloco, MDB e DEM também conseguiram marcar posição no xadrez da política brasileira. Juntas, essas quatro siglas conquistaram 2.561 prefeituras espalhadas pelo Brasil, 234 a mais do que em 2016.

Na análise do cientista político da FGV Eduardo José Grin, o centrão “se corporifica em Brasília, mas se alimenta nas disputas locais”. “São partidos que historicamente tem uma capilaridade muito grande. Eles utilizam uma lógica que conecta prefeito, deputados federais, deputados estaduais e governadores.”

Grin afirma que as siglas se fortalecem principalmente nas cidades pequenas. “É um grande sistema. O prefeito que se elegeu domingo é um cabo eleitoral para os candidatos do partido ao Congresso Nacional em 2022. Com mais deputados eleitos, as siglas têm direito a mais dinheiro dos fundos partidário e eleitoral. É uma retroalimentação focada na verba”, disse o professor.

Velhos conhecidos

Eduardo Paes (DEM), do Rio de Janeiro, é um dos exemplos de nomes tradicionais que voltaram a ter destaque. Ele está no segundo turno contra Marcelo Crivella (Republicanos). As eleições também mostraram que o discurso contra a “velha política” de 2018 não se repetiu.

“Quem ganhou na última eleição pautado na antipolítica não entregou nada. É o caso do governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC). O eleitor optou pelo voto de segurança, que é em alguém conhecido”, explicou Grin.

O PSL, que abusou desta estratégia em 2018, conquistou apenas 90 prefeituras.