Candidato faz campanha com número errado e tem somente 6 votos

O apostando Alaor José Machado, de 63, candidato a vereador em Jambeiro, no interior de São Paulo, só notou que havia algo errado com sua candidatura no dia da eleição. Tentou votar em si mesmo, mas a urna mostrou a mensagem “candidato inexistente”.

Quando pediu para checarem na seção eleitoral onde vota, descobriu que passou a eleição inteira fazendo campanha com o número errado.

Todo seu material de campanha, inclusive os santinhos, mostrava que seu número era 15.413, mas a Justiça eleitoral disse que seu número oficial era 15.412.

Ele acredita que o partido (MDB) passou o número errado para a gráfica ou a gráfica errou ao imprimir o material de campanha.

Seja quem for o culpado, o ato é que Alaor conseguiu apenas 6 votos na eleição do último domingo. (Com G1)