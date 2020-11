Barack Obama lança biografia nesta terça

Com o nome de “Uma terra prometida”, a nova biografia de ex-presidente norte-americano Barack Obama chega hoje às livrarias de todo o mundo. Obama já tem outros dois livros publicados que entraram na lista de best-sellers do New York Times: “Sonhos do meu pai” e “A audácia da esperança”. A biografia lançada hoje pelo democrata promete um relato íntimo de seus dias como morador da Casa Branca e sua trajetória até chegar a um dos postos mais importantes do mundo. O exemplar é lançado no Brasil pela editora Companhia das Letras.

