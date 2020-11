Amapá: ONGs pedem explicações sobre situação dos presídios durante apagão

A ONG Conectas Direitos Humanos e a Agenda Nacional pelo Desencarceramento cobraram explicações do governo do Amapá sobre a situação dos presídios durante o apagão que deixou o estado às escuras há quase duas semanas. O requerimento de informações questiona como o governo estadual tem lidado com a população carcerária mediante a falta de luz e quais protocolos estão sendo adotados para garantir direitos aos presos, como o fornecimento de água e alimentação.

As entidades questionam se o apagão também ocasionou falta de itens de higiene pessoal ou medicamentos, além de possíveis alterações nas rotinas dos presos, como tempo de internação nas celas e o banho de sol.