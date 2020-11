20 pessoas trans são eleitas pelo Brasil

As eleições municipais deste ano também ficaram marcadas pela expressiva votação em candidatos e candidatas transexuais – quando a identidade de gênero difere do sexo biológico. Na capital paulista, maior colégio eleitoral do país, Erika Hilton (PSOL), com 50.508 votos, e Thammy Miranda (PL), com 43.321, conseguiram duas cadeiras na Câmara dos Vereadores com folga.

O fenômeno não foi uma particularidade de São Paulo. De acordo com levantamento da Antra (Associação Nacional de Travestis e Transexuais), 20 pessoas transexuais foram eleitas em todo o país nas eleições de domingo. É um aumento de 150% em relação a 2016, quando oito conseguiram se eleger.

O crescimento tem relação com a ampliação na participação. Se há quatro anos foram registradas 89 candidaturas, em 2020 esse número pulou para 318.

Os votos conquistados foram expressivos em outras capitais. A professora Duda Salabert (PDT) recebeu 37.613 em Belo Horizonte, Minas Gerais. É a maior votação da história da cidade. “Vitória dos direitos humanos”, comemorou. Em Aracaju, capital de Sergipe, a educadora Linda Brasil (PSOL) foi a mais votada, com 5.773 votos.

Das 20 candidaturas, somente Thammy Miranda é um homem trans. As demais são mulheres.