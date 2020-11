Quina 5417: veja os números sorteados nesta segunda, 16 de novembro

A Quina 5417 vai pagar nesta segunda, dia 16 de novembro, um prêmio de R$ 3,3 milhões ao apostador que acertar as cinco dezenas, segundo a Caixa Econômica Federal.

Resultado da Quina 5417:

01, 34, 47, 61, 80

A Quina é uma das opções favoritas de loteria da Caixa por seus sorteios diários. As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica até as 19h. Também é possível apostar pela internet, no portal Loterias Online. Para isso, é preciso ter mais de 18 anos e fazer uma "fezinha" de ao menos R$ 30.