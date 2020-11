Paulistano busca diversidade em voto para vereador

A Câmara de Vereadores de São Paulo ganha mais diversidade na próxima legislatura. Na lista de mais votados divulgada pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), dois transsexuais fazem sua estreia. Erika Hilton (PSOL) conquistou 50,7 mil votos e Thammy Miranda (PL), 22 mil, com 99,92% das urnas apuradas até a noite de ontem. É a primeira vez que a Câmara tem entre os mais votados também candidaturas coletivas: Bancada Feminista, Quilombo Periférico e Mulheres sem Teto, todas pelo PSOL.

No posto de vereador mais votado, continua o nome de Eduardo Suplicy (PT), com 167,4 mil votos. Apesar de manter o topo, o ex-senador viu seu desempenho cair. Na eleição passada, ele arrebatou 301,4 mil. Suplicy é seguido pelo também reeleito Milton Leite (DEM), com 132,5 mil votos. Dos 55 primeiros colocados, 33 tentavam a reeleição.

Entre os estreantes, dois nomes se destacam no topo: Delegado Palumbo (MDB), com 118,3 mil votos, e o influencer protetor dos animais Felipe Becari (PSD), 98,6 mil. Os policiais contarão também com o Major Palumbo (PP), com 29 mil votos.

Estar entre os mais votados, porém, não garante direito a uma das 55 vagas disponíveis. Os vereadores são eleitos por sistema proporcional, ou seja, pelo quociente eleitoral – a divisão dos votos válidos pelo total de vagas.

Primeiro, soma-se o total de votos do partido para definir o número de cadeiras a que terá direito. Depois, as vagas são distribuídas entre os candidatos que receberam mais votos na sigla. Neste ano, começou a valer a regra de proporcionalidade apenas por partido, não mais por coligação. Para se eleger, também é necessário ter desempenho mínimo nas urnas. Só serão eleitos aqueles que tiverem votação igual ou superior a 10% do quociente eleitoral. Até a conclusão desta edição, o TSE não havia divulgado a lista dos eleitos.