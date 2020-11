Falhas digitais marcam eleição

As eleições municipais realizadas durante a pandemia do novo coronavírus também ficaram marcadas por falhas no processo digital, como instabilidade no acesso ao título de eleitor virtual, ataque ao site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e atraso na soma e divulgação dos resultados.

O principal problema ocorreu após o fechamento das urnas, com uma lentidão na apuração dos votos como não se viu em pleitos passados. A divulgação foi bem mais demorada do que previram as autoridades eleitorais. Em São Paulo, por exemplo, os números ficaram travados em menos de 1% das urnas apuradas até as 22h, cinco horas depois do fim da votação. De acordo com o presidente do TSE, ministro Roberto Barroso, a falha foi em um dos processadores do “super computador”, responsável por realizar a soma dos votos enviados pelos TREs (Tribunais Regionais Eleitorais).

Outra falha foi relacionada ao e-Título – título de eleitor virtual –, que pode ser acessado por meio de um aplicativo para smartphones. Quem tentou se conectar sofreu com instabilidade no sistema causada pela sobrecarga de conexões simultâneas. Eleitores que precisavam justificar a ausência nas urnas se depararam com seguidas mensagens de erro. Mas quem não conseguiu registrar a justificativa terá prazo até janeiro de 2021.

Logo no início do domingo, o site do TSE foi alvo de uma tentativa de ataque cibernético para sobrecarregar o sistema e, posteriormente, derrubá-lo. De acordo com Barroso, os técnicos agiram rapidamente e o ataque foi “inócuo”. O ministro ressaltou a segurança do sistema eleitoral brasileiro. “Os dados das urnas não estão em rede, portanto, não são vulneráveis a ataques que possam interferir no resultado.”

Longe das urnas

A abstenção no 1º turno das eleições municipais foi de 23,1% neste ano. Como esperado, o número aumentou em comparação com 2016, quando 17,5% dos brasileiros deixaram de ir às urnas. O principal motivo do crescimento é a pandemia.

Sete capitais já escolheram seus prefeitos no 1º turno (veja quadro abaixo). Em outras 18, os eleitores voltarão às urnas no dia 29, para o 2º turno.