Eleições 2020: Boulos vai ao 2º turno contra Covas em SP

O duelo final das eleições para a Prefeitura de São Paulo será disputado entre o atual prefeito e favorito desde o início da corrida, Bruno Covas (PSDB), e o candidato Guilherme Boulos (PSOL), que vai ao segundo turno depois de assumir a liderança da esquerda na capital, papel que historicamente sempre coube ao PT – desta vez relegado a coadjuvante.

Covas, que de acordo com as pesquisas liderou de forma isolada até a reta final da campanha, manteve a ponta no fim e tinha ontem 32,86% dos votos válidos com 99,92% das urnas apuradas.

Enquanto isso, Boulos contrariou as projeções. Os levantamentos indicavam que o socialista brigava em segundo com Celso Russomanno (Republicanos) e Márcio França (PSB) em um triplo empate, mas que foi desfeito com a abertura das urnas.

Com 20,24% dos votos válidos, Boulos não só venceu com vantagem a disputa contra os oponentes diretos como reduziu a diferença indicada pelas pesquisas que havia entre Covas e esse segundo pelotão, que seria de até 20 pontos percentuais.

França acabou em terceiro, com 13,64%, e Russomanno repetiu seu trágico roteiro. Como em 2012 e 2016, ele começou como líder nas pesquisas e depois despencou. Com 10,50%, ficou em quarto, mesmo contando com o apoio do presidente Jair Bolsonaro.

Mano a mano

A demora na divulgação dos resultados parciais ontem deixou candidatos e eleitores apreensivos, mas não alterou o cenário que se desenhou ainda na boca de urna.

Eleito vice em 2016 e prefeito desde 2018, quando João Doria (PSDB) deixou o cargo, Covas discursou ontem ao lado do antigo chefe – que pouco apareceu na sua campanha. “Vemos um momento histórico difícil, uma crise social e econômica a ser vencida e a cidade mostrou que quer alguém que possa ter a experiência para enfrentar esse desafio.”

Na briga pela prefeitura depois de concorrer à Presidência em 2018, Boulos comemorou também fazendo referência ao momento histórico. “Temos a oportunidade de virar a página. Nossa campanha mostrou que é possível fazer política sem desistir do sonhos, com verdade.”

(com reportagens de André Vieira, Diego Brito, Luccas Balacci, Vanessa Selicani e Wilson Dell’Isola).

Russomanno diz que segue fiel, Tatto dá apoio e França aguarda

Pela terceira vez derrotado em uma eleição para a Prefeitura de São Paulo, Russomanno parabenizou ontem Covas e Boulos e disse que se mantém ao lado do presidente Bolsonaro, cujo apoio não se transformou em votos.

“Éramos sabedores dos ônus e do bônus que a gente ia ter”, disse Russomanno, para depois completar: “a lealdade e a fidelidade valem mais do que uma eleição”.

Ainda que não tenha falado em apoio para o segundo turno, é provável que o seu partido se alinhe com Covas, assim como Jilmar Tatto já anunciou ontem que o PT vai apoiar Boulos, “a quem tenho como um irmão mais novo”.

Terceiro na disputa, França apostava em repetir na eleição municipal o bom desempenho que teve na disputa para o governo do estado em 2018, quando bateu Doria na capital, mas também ficou pelo caminho. Ontem ele não se pronunciou após o resultado.

O seu apoio no segundo turno ainda é incerto, como foi dúbia a sua campanha: se lançou por partido de esquerda, fez discurso anti-Doria, afagou Bolsonaro e pregou a conciliação.

PT tem pior desempenho da história

Vencedor de três das últimas nove eleições na capital (em 1988, 2000 e 2012) e derrotado somente no segundo turno em outras quatro, o PT teve neste ano o pior desempenho na capital de sua história. Com Jilmar Tatto, o partido obteve 8,65% dos votos válidos e ficou apenas em sexto. Isolado, o PT não formou aliança com nenhum partido, apostou em um nome pouco conhecido e viu os seus eleitores mais fieis migrarem para o PSOL.

Análise: SP se coloca em posição mais arejada

O eleitor paulistano rejeitou os extremos que polarizaram a política no último período com o bolsonarismo e o petismo sendo negados nestas eleições na capital. Com essa decisão, São Paulo caminha para um centro moderado. O PSOL representa uma intelectualidade e uma juventude de esquerda mais ligadas aos grandes temas globais, como o meio-ambiente, as questões de gênero e as minorias. Já o PSDB representa os grandes temas das políticas públicas e do reformismo, que são pautas do estado brasileiro desde a Constituição de 1988. Num certo sentido, São Paulo se coloca numa posição mais arejada do cenário político brasileiro. No segundo turno, a tendência é que mesmo que haja a migração de votos do PT para Boulos, o que seria natural, a vitória do Covas é quase que certa. É um absurdo falar isso, mas é porque é pouco provável que Boulos consiga capitalizar os votos para vencer Covas, já que precisaria consegui-los nos setores mais à direita. Mas o resultado já coloca o PSOL como um vencedor simbólico, com um discurso renovado, e que pode se tornar uma força da esquerda de fato, ainda que não tenha expressão política e eleitoral para vencer. Quem também sai simbolicamente vitorioso com a derrota do bolsonarismo é o governador João Doria (PSDB).

Rogério Baptistini

Professor de Sociologia da Universidade Mackenzie e pesquisador do laboratório de Política e Governo da Unesp (Universidade Estadual Paulista)

Recorde

3 em cada 10 eleitores paulistanos deixaram de votar nas eleições em meio à pandemia do novo coronavírus. Ao todo, 2,6 milhões de pessoas não compareceram aos postos de votação. A taxa de abstenção ficou em 29,29% e foi a maior dos últimos pleitos. O índice vem crescendo: foi de 15% em 2004, depois passou para 16% em 2008, subiu para 18% em 2012, e já havia chegado em 22% em 2016.