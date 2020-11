Cobrador é flagrado mostrando pênis para mulher dentro do ônibus

Uma mulher acompanhada da filha que estava no ônibus 1758/10 Jardim Antártica – Metrô Santana no último sábado registrou um boletim de ocorrência contra o cobrador, que foi flagrado mostrando o pênis para elas dentro do coletivo.

Kleo Pires postou uma foto em sua rede social do ato e fez um vídeo no qual é possível ver o cobrador escondendo o pênis com um bolsa, de frente para ela, e tirando para que elas vejam. Ela imediatamente reagiu e começou a gritar com ele, deixando todos no ônibus revoltados.

"Estamos até agora estupefatas… Já abrimos o boletim de ocorrência, mas não vamos sossegar enquanto não vermos esse infeliz na cadeia", comentou em seu perfil no Facebook.

“Fiquem de olho nas suas crianças, e caso aconteça com vocês esse tipo de episódio, denunciem, não se calem, as redes sociais hoje nos fortalece”, disse.

A Prefeitura de São Paulo acionou a empresa e ordenou que o motorista e o cobrador fossem demitidos pelo ato. De acordo com a SPTrans, o motorista deveria ter parado o ônibus e esperado a chegada da polícia.

"A SPTrans repudia qualquer tipo de abuso no transporte público e realiza campanhas preventivas sobre esse tema em materiais afixados nos ônibus e terminais", disse em nota.