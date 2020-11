Bebê recém-nascido é salvo após ser enterrado vivo na Índia

Um caso intriga a polícia da Índia. Um bebê recém-nascido foi encontrado enterrado vivo em uma fazenda Khatima, Uttarakhand que faz fronteira com o Nepal.

Acredita-se, segundo informações do Metro UK, que um trabalhador avistou o rosto do bebê projetado no solo enquanto trabalhava. Kundan Singh Bhandari avisou os moradores e policiais que trabalharam muito para salvar a criança.

As imagens mostram o momento em que o bebê foi resgatado pelo grupo que envolveu a criança em um cobertor. Assim que foi salva e limpa, os moradores ficaram em dúvida se a criança estava viva. Ela foi levada para o hospital e agora está estável. A polícia está investigando as circunstâncias do incidente.





