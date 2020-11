Unesp tem inscrição para vestibular aberta até dia 27

A Unesp (Universidade Estadual Paulista) tem inscrições abertas para o vestibular 2021 até o dia 27 de novembro.

Ao todo, a universidade oferece 7.630 vagas em campus espalhados em 23 cidades do estado.

Para saber mais sobre os cursos oferecidos pela Unesp, clique aqui.

De acordo com o calendário da Fundação Vunesp, responsável pelas provas, a primeira fase será em 30 de janeiro para candidatos de biológicas e 31 para exatas e humanas.

A inscrição pode ser feita diretamente no site da Vunesp, bem como a aquisição do Manual do candidato.

A taxa de inscrição é de R$ 170. Alunos do último ano do ensino médio da rede pública estadual têm desconto de 75% (pagam R$ 42,50).