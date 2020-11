Trump sofre pressão do partido para aceitar derrota

Um número maior de republicanos que compõem o Senado dos Estados Unidos tem demonstrado apoio ao presidente eleito, o democrata Joe Biden. Ao reconhecer a vitória do opositor, membros do Partido Republicano defendem que Biden tenha acesso a relatórios confidenciais do governo norte-americano e pressionam para que o atual líder do país e colega de partido, Donald Trump, aceite a derrota.

“O presidente eleito Biden deve estar recebendo instruções de inteligência agora. Isso é muito importante. É provavelmente a parte mais importante da transição”, disse ao jornal The Washington Post a senadora Susan Collins, uma dos quatro republicanos a parabenizar Biden. Trump se recusa a programar uma transição tranquila entre os dois governos.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Nenhum dos 50 estados do país reportou evidências de fraude eleitoral, de acordo com levantamento do jornal New York Times. Ontem, em sua página do Twitter, Trump afirmou que 2,7 milhões de votos para sua campanha não foram contados. Mesmo assim, o líder dos EUA não apresentou documentos que provassem as acusações.

O general das Forças Armadas, Mark Milley, disse ontem que teme que o atual comandante-chefe arranhe a imagem de neutralidade da instituição. Na última semana, Trump demitiu o secretário de defesa do Pentágono, Mark Esper, e nomeou cargos políticos para três pessoas leais a ele.

“Não fazemos juramento a um rei ou rainha, tirano ou ditador. Não fazemos juramento a um indivíduo”, disse ontem o general Milley.

Em denúncia, o canal de notícias CNN também afirma que o Departamento de Estado do país (algo como o Itamaraty) não tem repassado recados de líderes de estados a Biden, como uma retaliação à comunicação do democrata com possíveis futuros colaboradores.