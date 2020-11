Prefeitura de São Paulo: Quem vai ficar com Covas no segundo turno?

Atual prefeito e em busca da reeleição, Bruno Covas (PSDB) assumiu nesta semana a liderança isolada na corrida pela Prefeitura de São Paulo e passou a ver pelo retrovisor a briga ficar mais acirrada pelo segundo lugar, disputado por três candidatos.

Com 32% das intenções de voto, tanto no Datafolha quanto no Ibope, o tucano entrou numa curva crescente que o projeta no segundo turno da eleição, mas que também abriu uma possibilidade de vitória já neste domingo.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Boa parte desse cenário foi desenhado por Celso Russomanno (Republicanos), que dividia a liderança com Covas, mas que entrou em queda livre provocando uma aglomeração no andar debaixo.

Antes brigando pelo terceiro lugar, Guilherme Boulos (Psol) e Márcio França (PSB) foram avançando e alcançaram Russomanno, caindo. Boulos está numericamente na frente, mas a diferença entre eles é muito pequena e o trio entrou nesta reta final tecnicamente empatado, segundo os dois institutos de pesquisa. As simulações de segundo turno mostram que Covas venceria os três adversários.

Reprodução

Como 32% dos eleitores que dizem ter um candidato admitem também que podem mudar de ideia na hora H – de acordo com o Datafolha –, deve sobrar mesmo para o bloco dos indecisos responder a pergunta sobre quem vai ficar com Covas no segundo turno. Ou se Covas vai ficar por mais um mandato no lugar onde já está.

Análise: Prestígio de lideranças não ajudou

Mesmo sem a pandemia do novo coronavírus, essa já seria uma eleição diferente em razão do fim das coligações para as eleições proporcionais, o que estimulou mais candidaturas tanto ao Executivo como para o Legislativo. Todavia, com a pandemia, o processo eleitoral se tornou ainda mais complexo. As convenções partidárias foram feitas de forma remota e as campanhas de rua foram reduzidas, o que levou os candidatos a priorizarem o horário eleitoral e os meios virtuais de contato com o eleitor. Entretanto, no debate que se viu, os políticos pouco aproveitaram esses espaços, que não são gratuitos, são pagos pelo contribuinte, para discutir os problemas da cidade. Pouco se debateu o que de fato é responsabilidade da prefeitura. Esse foi o pleito em que o eleitor recorreu ao político experiente e, portanto, com pouco apelo para o discurso da renovação, basta ver o numero de prefeitos com chances de reeleição. Por fim, o prestígio de lideranças nacionais, como Jair Bolsonaro, João Doria e Lula, não ajudou os seus candidatos. No caso de São Paulo, Russomano colou em Bolsonaro e afundou, Covas evitou Doria e Tatto empacou, mesmo com o apoio de Lula.

Marco Antonio Carvalho Teixeira

Professor de ciência política e coordenador do curso de administração pública da FGV (Fundação Getulio Vargas)

Sete em cada dez ainda não escolheram vereador

Reprodução

O eleitor paulistano vai mesmo deixar para a última hora a escolha do seu candidato a vereador. Pesquisa realizada pelo Ibope mostrou que 69% ainda não sabem em quem votar.

Neste ano, são mais de 1,9 mil candidatos disputando as 55 cadeiras do Legislativo municipal. A lista com todos os nomes e números está disponível no site.

O perfil dos inscritos para estas eleições na capital revela que a maioria é homem (67,2%), de cor branca (60,1%), casado (42,8%), com idade entre 45 e 49 anos (16,5%) e com ensino superior completo (52,1%).

Entre as atribuições dos vereadores estão propor, discutir e aprovar as leis que regem a cidade, como a Lei Orçamentária, que define como e onde será aplicado o dinheiro arrecadado com os impostos pagos pela população. Além disso, é seu dever fiscalizar as ações da prefeitura.

A concorrência por um lugar no Legislativo de São Paulo

• 1.963 candidatos.

Disputam as 55 cadeiras da Câmara, o que dá quase 36 candidatos para cada vaga.

• R$ 18,9 mil. É o salário mensal do vereador, que ainda tem R$ 163 mil para pagar até 18 funcionários e R$ 25,9 mil para cobrir despesas de gabinete.

• R$ 696,6 milhões. É o Orçamento da Câmara neste ano de 2020.