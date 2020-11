País teve recorde de pessoas procurando emprego há anos

A procura por um posto de trabalho já durava mais de dois anos para 27,5% dos brasileiros desocupados em 2019, revelou ontem o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas). É a maior taxa desde 2012, quando teve início a série histórica. No ano anterior, a longa espera por emprego era realidade para 26,8%. Em 2015, a taxa era de 18,8%.

O índice coloca o país entre as maiores incidências do fenômeno de longo desemprego do mundo em análise da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico).

Os dados divulgados ontem pelo IBGE mostram ainda as desigualdades raciais no país. A taxa de desocupação foi, em 2019, de 9,3%, para brancos e 13,6% para pretos ou pardos. Entre os ocupados, o percentual de pretos ou pardos na informalidade chegou a 47,4%, enquanto entre os brancos foi de 34,5%.