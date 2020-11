Máscara, álcool em gel, distanciamento e... voto

Responsável por alterar todo o nosso comportamento neste ano, desde as tarefas mais cotidianas aos planos mais subjetivos, a pandemia da covid-19 também modificou as regras eleitorais, o calendário da disputa, a dinâmica das campanhas, mas não vai te impedir de dar o seu voto para renovar a Câmara de Vereadores e escolher o próximo prefeito.

A votação nesta eleição municipal, que ocorre neste domingo, é mais do que um ato livre e democrático, é também um exercício seguro mesmo em meio ao novo coronavírus. Você só precisa fazer a sua parte, duplamente consciente: na hora do voto e no respeito aos protocolos sanitários.

Reprodução

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) criou uma cartilha para guiar os 148 milhões de eleitores brasileiros. A máscara é um item obrigatório e deve ser utilizada durante todo o período em que o eleitor estiver no local de votação, sempre observando o distanciamento. Para evitar aglomerações, as seções serão abertas uma hora mais cedo, às 7h, e o período até às 10h será preferencial para os idosos.

Todas as seções terão álcool gel para que os eleitores higienizem as mãos duas vezes, antes e depois da votação, e os mesários receberão máscaras, protetor facial e álcool gel individual.

“O cuidado com a saúde é muito importante. E o direito de votar e ajudar a escolher o rumo da sua cidade pelos próximos quatro anos vem logo em seguida. Convocamos os eleitores a participar desse momento relevante para a democracia com muita responsabilidade e tomando todos os cuidados sanitários indicados”, afirmou o presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso.

Qual o horário?

Das 7h às 17h

Neste ano, por conta da pandemia da covid-19, as seções serão abertas uma hora mais cedo. O período entre 7h e 10h é preferencial para os idosos.

Como posso votar?

Basta levar documento oficial com foto, como RG, CNH ou passaporte. O título de eleitor facilita a identificação. Quem já fez a biometria e tem o documento digital pelo app e-Título, basta o celular.

O que posso usar?

Não há proibição sobre vestir chinelos, bermudas, shorts e regatas. Não pode votar sem camisa ou em traje de banho. É proibido levar equipamentos eletrônicos até a urna. O celular deve ser deixado com o mesário. Fazer selfie é proibido e considerado um crime eleitoral.

E se eu não votar?

Eleitores que estiverem fora de seu domicílio eleitoral podem justificar a ausência remotamente, pelo app e-Título, ou presencialmente em qualquer seção do país. Quem deixar para depois da votação, pode fazer a justificativa presencialmente em qualquer cartório eleitoral ou de modo online pelo e-Título ou no site do TSE. O prazo é de 60 dias e quem não justificar pode ser multado.