Fraudadores usam marca do Procon-SP em perfis falsos no Instagram

O Procon-SP notificou o Instagram para que retire do ar imediatamente 10 perfis falsos usados por fraudadores para aplicar golpes em consumidores.

O Órgão solicitou ainda que a rede social adote medidas de segurança para garantir que novas contas falsas não sejam criadas pelos golpistas. O Instagram tem 24 horas para responder.

De acordo com o Procon, através desses perfis os fraudadores pedem dados pessoais dos seguidores e aplicam os golpes usando o Whatsapp.

O site oficial do Procon-SP é www.procon.sp.gov.br. A conta do Facebook e Instagram é @proconsp. No Twitter, @proconspoficial.

Qualquer outra conta com o nome do Procon-SP é falsa e deve ser informada ao órgão de defesa do consumidor.

Veja os perfis FALSOS que foram rastreados pelo Procon-SP e investigados pela polícia: