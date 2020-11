Eleições 2010: Não sabe onde vai votar? Veja como consultar

No próximo domingo, os brasileiros irão às urnas eleger prefeitos e vereadores em todo o país.

Em função da pandemia, muitas pessoas não puderam comparecer aos cartórios eleitorais para gravar biometria ou checar se há alguma alteração em sua zona eleitoral.

Quem tem dúvidas sobre onde vai votar no dia 15 pode fazer a consulta diretamente pelo site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) ou do TRE (Tribunal Regional Eleitoral) de seu estado.

Para isso, acesse o site e procure a aba “Serviços ao Eleitor” e em seguida “Local de Votação”.

O site vai pedir para preencher alguns dados, como nome, nome da mão e CPF ou título do eleitor e fará a busca do seu domicílio eleitoral.