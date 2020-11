Crise em Hong Kong tem revés diplomático

Junto aos Estados Unidos, Reino Unido e Austrália, a União Europeia pediu ontem que o governo chinês anule a nova regra imposta na região autônoma de Hong Kong que permite a expulsão de parlamentares de oposição ao PCC (Partido Comunista Chinês) sem um processo prévio.

O episódio acontece depois de a China expulsar quatro parlamentares de oposição e pró-democracia em Hong Kong. Como protesto, outros 15 colegas do Congresso anunciaram uma saída em massa. De acordo com o New York Times, é a primeira vez que acontece renúncia deste tamanho no país.

A tensão entre os poderes já era esperada desde junho, quando o PCC anunciou a imposição da Lei de Segurança Nacional na região, que prevê punição à “interferência estrangeira, terrorismo e subversão contra o governo central”, principalmente de cidadãos com envolvimento internacional com Estados Unidos e Reino Unido.