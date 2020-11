Casal pede vinho de R$99 mas bebe um de R$11.000 por erro do garçom, que trocou os decantadores

Você é capaz de identificar se um vinho é caro ou barato através de uma degustação? Bem, isso não é tão fácil como parece. Vide a confusão que ocorreu no famoso restaurante Balthazar, em Nova York, onde um jovem casal pediu um Pinot Noir de 18 dólares (ou 100 reais, na cotação atual da moeda brasileira), mas acabou tomando um Mouton Rothschild de 2 mil dólares (ou 11 mil reais) após uma confusão dos funcionários do local, que serviram as duas bebidas em decantadores idênticos.

Segundo o Strambotic, o decantador contendo o Mouton Rothschild safra 1989 – o vinho mais caro do cardápio – foi enviado acidentalmente para a mesa do jovem casal, enquanto o Pinot Noir, o mais barato do menu, foi para a mesa de quatro empresários de Wall Street.

O mais curioso é que nenhum dos clientes percebeu o erro. Na verdade, o gerente do Balthazar afirmou em sua conta no Instagram que o anfitrião do jantar de negócios se considerava um conhecedor do mundo do vinho e, se exibindo para seus convidados, provou o vinho barato antes de explodir em êxtase com sua 'pureza'. Por sua vez, o jovem casal, ao tomar os primeiros goles do que julgavam ser um vinho barato, brincou fingindo estar bebendo vinho caro e parodiando todos os gestos de um esnobe do universo dos vinhos.

O erro só foi percebido pelo gerente cinco minutos depois, apesar de ambas as mesas estarem curtindo a noite com os vinhos que lhes foram servidos. Ele declarou que era "impensável" tirar o Mouton do casal, que após ser informado do que estava levando, declarou estar "em êxtase" com o erro do restaurante.

“Eles me disseram que foi como se o banco tivesse cometido um erro a seu favor.” – Declarou o gerente. "O problema é que fui eu que perdi US $ 2.000, não o banco." – Continuou.

No entanto, ambas as mesas deixaram o restaurante felizes. Embora seja justo dizer que o jovem casal saiu muito mais feliz.

