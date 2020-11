Caminhoneiro é colocado em porta-malas amarrado e mantido em cárcere por 9 horas

Durante um roubo em Corumbá, a 444 quilômetros de Campo Grande, um caminhoneiro foi amarrado e colocado no porta-malas por nove horas. Segundo o site Mídia Max, a vítima afirmou que estava fazendo uma mudança.

Ele tinha sido contratado e a pessoa disse que encontraria ele no próximo posto. Ao chegar lá, encontrou um rapaz que dizia se chamar Junior. Ele entrou no caminhão e pediu para o motorista levá-lo até outro lugar. Ao chegar na localização desejada encontrou mais três pessoas que participaram do roubo. Os assaltantes levaram 1.700 reais e só liberaram o caminhoneiro nove horas depois.

Compartilhe nossas matérias em suas redes sociais ou com seus amigos no WhatsApp. O Metro World News é um jornal totalmente gratuito e você pode nos ajudar a continuar fazendo nosso trabalho compartilhando nossas matérias.

LEIA TAMBÉM