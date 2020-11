Rússia anuncia dose com 92% de eficácia

Batizada de Sputnik 5 em homenagem ao primeiro satélite artificial a orbitar em volta da Terra, a vacina russa demonstra ser eficaz para proteger 92% das pessoas, apontaram os testes provisórios anunciados pelo RFI (Fundo Russo de Investimento Direto), que financia o estudo.

De acordo com o fundo soberano, os resultados mostraram que, das 16 mil pessoas que participaram de ensaio clínico inicial do imunizante, 20 desenvolveram a doença. Os dados incluem tanto voluntários do grupo do placebo quanto da vacina.

É a segunda vez nesta semana que resultados de eficácia das doses em desenvolvimento contra a covid-19 são divulgados. Na segunda-feira, as empresas BioNtech e Pfizer, que fabricam um imunizante juntas, afirmaram que a vacina em desenvolvimento demonstrou 90% de eficácia em testes clínicos.

Em comparação com a vacina da Pfizer, 64 pessoas a menos desenvolveram sintomas nos testes russos. Segundo os dados publicados pelas farmacêuticas americana e alemã, 94 dos voluntários desenvolveram a covid-19.

O anúncio russo continua chamando atenção de especialistas. Apesar dos resultados animadores que aqueceram ações de mercado na Europa e nos Estados Unidos, especialistas reafirmam que o protocolo de testes do país ainda é muito escasso, o que dificulta a interpretação dos dados.

Argentina, país vizinho ao Brasil com 44 milhões de habitantes, já garantiu ao menos 25 milhões de doses do imunizante russo, que é aplicado em duas etapas.

Europa

Em uma escalada para conter a segunda onda de coronavírus no continente europeu, a UE (União Europeia) anunciou ontem que comprará 300 milhões de doses do imunizante desenvolvido pelas farmacêuticas Pfizer e BioNtech. Dividida em duas doses, assim como a Sputnik, a quantidade comprada pela UE pode vacinar 150 milhões de pessoas.