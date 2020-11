Timemania 1562: veja números sorteados nesta quinta, 12 de novembro

A Timemania 1562 desta quinta-feira (12) pode pagar um prêmio de R$ 200 mil ao sortudo que acertar as sete dezenas sorteadas– ou sortudos!

Os números de hoje são:

31 – 32 – 41 – 47 – 57 – 66 – 73

O Time do Coração é:

Paysandu (PA)

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Outras loterias:

Quina 5414 – prêmio de R$ 700 mil

Lotofácil 2080 – prêmio de R$ 7,5 milhões

Timemania 1562 – prêmio de R$ 200 mil

Dupla Sena 2156 – prêmio de R$ 1,2 milhão

Dia de Sorte 381 – prêmio de R$ 500 mil

A loteria é querida por torcedores de futebol, já que destina parte da sua arrecadação para quitar dívidas dos times com o governo federal. Já o prêmio bruto corresponde a 46% do dinheiro arrecadado para o concurso – metade vai para o prêmio principal.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Último concurso da Timemania

No sorteio anterior da Timemania (concurso 1561), ninguém acertou as sete dezenas e o prêmio principal acumulou. Duas apostas fizeram seis dezenas e ficaram com R$ 23 mil cada. Já 58 pessoas levaram R$ 1,1 mil acertando cinco dezenas. Clique para ver o resultado.