Quase 80% dos americanos reconhecem vitória de Biden

Uma pesquisa conduzida pela agência Reuters junto ao Instituto Ipsos demonstra que quase 80% dos americanos rejeitam as atitudes de Donald Trump e reconhecem a vitória de Biden nas eleições. Entre os republicanos, 59% reconhecem a vitória do democrata. O levantamento foi divulgado no mesmo dia em que a campanha de Trump entrou com uma ação no Michigan para impedir que o estado norte-americano certifique a vitória do democrata por lá.

Mesmo que a disputa ainda continue em três estados – Trump venceu ontem no Alasca e ganhou três delegados no Colégio Eleitoral) – Biden já conquistou nove delegados a mais dos 270 necessários para ser eleito.

Conduzida entre sábado e terça-feira, 79% dos adultos nos Estados Unidos acreditam que Biden conquistou a Casa Branca, indica a pesquisa. Outros 13% disseram que a eleição ainda não está decidida, 3% acham que Trump venceu, e 5% dizem que não sabem.

Ontem, Trump participou do seu primeiro ato oficial após a projeção da derrota. Em Arlington, no estado da Virgínia, o presidente compareceu ao Cemitério Nacional da cidade no dia dos Veteranos, evento nacional norte-americano em homenagem aos militares.

“Os veteranos da América lutaram para defender nosso país, seus valores e seus interesses desde os primeiros dias de nossa fundação. Eles derrotaram tiranos, eliminaram terroristas e garantiram a liberdade em casa e no exterior”, escreveu o atual líder dos EUA em nota.

O presidente eleito, Joe Biden, também participou de cerimônia em Filadélfia, na Pensilvânia.