Pastor esfaqueia mulher grávida e depois ri de policiais no Mato Grosso do Sul

Um crime chocou o Mato Grosso do Sul. Jorge de Souza Valdez, 41 anos, um pastor evangélico, esfaqueou uma mulher grávido enquanto ela dormia. Ao ser interrogado na delegacia, o pastor ainda riu dos policiais e demostrou total frieza. Ela ainda afirmou para os policiais que isso aconteceu por “por ignorância dele”.

Segundo informações do “Top Mídia News”, a mulher esfaqueada era sua esposa Regiane Cales da Silva, 41 anos, estava gravida de seis meses. Ela foi atacada no pescoço enquanto dormia. Ele se feriu com uma faca e depois levou sua esposa para o hospital.

Para a polícia, o pastor queria que sua mulher morresse no trajeto ao hospital. No entanto, ao chegar lá, ele acabou se deparando com a polícia militar que atendia uma ocorrência de trânsito. Ele acabou confessando o crime. A vítima sofreu uma parada cardíaca e segue internada. O bebê não resistiu.

