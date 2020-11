Ex-BBB atropela e mata homem em rodovia de Goiás

O ex-BBB João Maurício Dantas Leite, de 42 anos, está sendo investigado pelo atropelamento e morte de um homem na última sexta-feira, na rodovia GO-020, em Pires do Rio, Goiás.

O acidente aconteceu na altura do km 147, quando, segundo declarou João Maurício, o homem apareceu na via correndo na frente de sua caminhonete, de repente. Ele disse que não deu tempo de reagir ou sequer desviar da vítima, que faleceu no local.

De acordo com a polícia, João Maurício permaneceu no local e prestou socorro imediato à vítima, acionando a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros.

O delegado responsável pelo caso disse que ele também foi submetido ao teste do bafômetro e o resultado deu negativo.

O caso está sendo tratado como acidente.(Com G1)