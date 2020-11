Economia reage, mas com passos lentos nos empregos

A produção nos principais setores econômicos do país continua a mostrar evolução depois de meses catastróficos como março e abril puxados pela pandemia do novo coronavírus. Mas novos índices divulgados nesta semana indicam que a recuperação ainda será lenta, principalmente em relação aos empregos.

Especialistas acreditam que a redução do valor do auxílio emergencial pago pelo governo federal de R$ 600 para R$ 300 deve tornar os passos rumo à recuperação ainda mais vagarosos.

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou ontem o aumento de 0,6% nas vendas do comércio varejista em setembro na comparação ao mês anterior. É a quinta taxa positiva consecutiva desde maio, mas com desaceleração em relação aos anteriores (agosto 3,1%, julho 4,7%, junho 8,7% e maio 12,2%).

O gerente da pesquisa, Cristiano Santos, vê acomodação no resultado. “As quedas de março e abril foram muito expressivas, o que fez com que os meses seguintes de recuperação também tivessem altas intensas.”

Os dados do IBGE fizeram com que a CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo) revisasse de 4,2% para 3,6% a previsão de retração no volume das vendas no varejo ampliado neste ano. No varejo restrito – que exclui os ramos automotivo e de materiais de construção –, a projeção é de alta de 1,9%.

O presidente da entidade, José Roberto Tadros, diz acreditar que a tendência para o último trimestre é que as taxas mensais continuem menores. “A redução do valor do auxílio emergencial a partir de setembro e as incertezas relativas à recuperação do mercado de trabalho deverão contribuir para um avanço mais lento neste fim de ano”, afirma Tadros.

Anteontem, o IBGE já havia divulgado avanço no índice da produção industrial de 2,6% entre agosto e setembro, valor também abaixo dos índices anteriores (3,6% em agosto, 8,6% em julho, 9,6% em junho e 8,7% em maio). Os dados sobre os serviços em setembro devem ser divulgados hoje. O setor foi o mais impactado com a crise, que exigiu fechamento de restaurantes e hotéis. Por isso, a variação positiva vem de série menor, desde junho (veja gráfico acima).

Trabalho

Um estudo divulgado ontem pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) mostra que a recuperação é ainda mais lenta nos empregos. E o setor de serviços aparece também como o que mais demitiu. A análise foi feita pelo pesquisador da Diretoria de Estudos e Políticas Sociais do órgão Marcos Hecksher, com base nos dados da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) divulga pelo IBGE mensalmente.

De acordo com a pesquisa, a população ocupada foi reduzida em 12,8 milhões de pessoas de fevereiro a junho. A recuperação dos setores econômicos resultou em mais postos apenas entre agosto e setembro, com aumento de 1,5 milhão de pessoas, o equivalente a apenas 11,3% do total de vagas de trabalho perdidas. Para Hecksher, o cenário pode se estagnar nos próximos meses. “A flexibilização do isolamento social e a redução do valor do auxílio emergencial tendem a fazer com que mais pessoas que tinham deixado de participar do mercado de trabalho voltem a buscar uma ocupação no último trimestre de 2020, pressionando a taxa de desocupação se a geração de novas vagas não for mais acelerada”, afirma em seu estudo.

O pesquisador sugere a extensão de políticas de desoneração da folha de pagamento a outros segmentos para gerar emprego de forma mais agressiva. A queda no preço para contratação de funcionários poderia levar as empresas a contratar mais, analisa Hecksher. “Seria possível estender a desoneração atualmente em vigor – concentrada em 17 setores que não são ‘os que mais empregam’, como os próprios repetem diariamente – apenas nos contratos de trabalho já ativos, a fim de evitar qualquer aumento de carga. Para novas contratações, contudo, desonerar as menores jornadas seria um estímulo muito mais efetivo para multiplicar a abertura de vagas.”

Recuperação esquálida

Estes indicadores – juntamente a outros como o aumento da taxa de desemprego e os níveis baixos de exportações, apesar da forte desvalorização do real – mostram sim que a retomada existe, mas é tímida, esquálida, sem força para gerar postos de trabalho que façam recuperar o período pré-pandemia.

Isto acontece porque é muito alta a incerteza na economia e o empresário opta por segurar ou retardar investimentos. Quem não foi demitido durante a fase mais aguda da primeira onda da pandemia passa a ter que cobrir o posto do colega que foi demitido. Além disso, o gasto público está sendo bastante comprimido, o que retarda o crescimento. Destaque aqui para a queda do valor do auxílio emergencial. Isto significa menos demanda, produção e emprego. É difícil prever até quando o crescimento será tímido.

Jefferson José da Conceição

Coordenador do Observatório de Políticas Públicas, Empreendedorismo e Conjuntura da USCS