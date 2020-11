Dia dos Solteiros: Mercado chinês movimenta US$ 56 bilhões

A data comemorativa criada em 1993 como um protesto dos solteiros ao Dia dos Namorados vem ganhando forças no mercado a cada ano. Mesmo em meio à pandemia de covid-19, o dia 11/11 (que mostra os números 1 sozinhos) foi responsável por movimentar cerca de US$ 56 bilhões na plataforma chinesa Alibaba. Em reais, o valor é equivalente a R$ 302 bilhões, com a cotação do dólar atual.

As informações foram divulgadas ainda ontem pela empresa, que informou que, no período da manhã, a data já havia batido recorde de vendas. No ano anterior, o recorde era de US$ 38,4 bilhões.

Entre os itens mais comprados pelos solteiros da vez estão os suplementos alimentares e produtos de beleza, como maquiagem e máscaras.

Em comparação com outros dias de promoção de vendas na internet, o evento que deve durar quatro dias já foi 16 vezes maior do que os dias do Prime Day da Amazon no mês passado.

O grupo chinês Alibaba comemorou o feito. Durante a pandemia, a empresa chegou a perder 10% do valor de mercado.