Como baixar o e-Título para votar ou justificar a ausência

Para votar no próximo próximo dia 15, o eleitor não precisa mais ter o Título de Eleitor em mãos. O e-Título, novo aplicativo do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que pode ser baixado para celulares Android e IOS, serve como identificação na hora do voto (para quem já tem o cadastro biométrico).

O aplicativo pode ainda ser usado para justifica a ausência nas eleições para prefeito e vereador em todo o país.

Para isso, o app utiliza a função de geolocalização do celular para identificar se o eleitor está realmente fora de seu domicílio eleitoral no dia da votação.

Para instalar o e-Título, basta acessar o Play Store ou App Store e baixar o aplicativo.

Após concordar com os termos de uso, deve preencher o cadastro com nome, data de nascimento, CPF ou número do título do eleitor, nome do pai e da mãe.

Por segurança, o aplicativo pedirá para você confirmar algumas informações para validar o acesso.

Os eleitores que não registraram a digital ainda (biometria) deverão levar a carteira de identidade para votar.