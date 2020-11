Com ‘zona de guerra’ no Amapá, governo aumenta fornecimento

Há 10 dias sofrendo com falta de energia e desabastecimento de água devido a um apagão, a população do Amapá intensificou as manifestações contra a demora na normalização da situação de caos vivida pelos moradores. De acordo com a Polícia Militar, já são cerca de 70 protestos registrados desde o início do apagão.

Boa parte das manifestações ocorreu entre terça-feira e ontem. A população colocou fogo em pedaços de madeira e fez barricadas em importantes vias do estado, como a BR-210, que ficou 8 horas bloqueada. A polícia foi acionada e atuou com bombas de gás lacrimogêneo. Alguns pontos viraram uma “zona de guerra”.

Entre principais reclamações está o rodízio de energia de seis em seis horas realizado pela CEA (Companhia de Eletricidade do Amapá), que ocorre desde a última segunda-feira e, segundo a população, apresenta falhas.

Diante da situação, o Ministério de Minas e Energia anunciou ontem que o fornecimento de eletricidade para o estado foi elevado de 70% para 80%. De acordo com a pasta, o aumento foi possível porque uma unidade geradora da Usina Hidrelétrica de Coaracy Nunes entrou em operação. O apagão foi causado por uma explosão na principal subestação de fornecimento de eletricidade do estado no dia 3 deste mês.

Investigação

Em laudo divulgado ontem, a Polícia Civil descartou que o incêndio em um dos transformadores tenha ocorrido por causa de um raio durante a tempestade que atingia o Amapá no momento do início do apagão. O documento também afirma que o fogo começou em uma bucha do equipamento.

Na Justiça

Termina hoje o prazo estipulado pela Justiça Federal para que a Isolux, empresa que fornece energia no Amapá, reestabeleça 100% da distribuição nos municípios do estado. De acordo com a intimação de segunda-feira, a multa é de R$ 15 milhões para cada dia que a situação não for resolvida. A decisão da Justiça também atinge a CEA, o Ministério de Minas e Energia, a Eletronorte e a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica).

O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, afirmou na segunda que o fornecimento de eletricidade será normalizado “em 10 dias”. A expectativa é voltar a oferecer 100% de energia durante o fim de semana. publimetro