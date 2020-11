Cineasta é morto durante assalto no Rio

O cineasta Cadu Barcellos, de 34 anos, foi morto a facadas na madrugada de ontem após assalto no centro do Rio de Janeiro (RJ). A polícia foi acionada, mas encontrou a vítima já sem vida. O caso está em investigação.

Diretor do documentário “Cinco vezes Favela – Agora por Nós Mesmos”, Barcellos era assistente de produções do canal Greg News e do Porta dos Fundos, no YouTube. Ele era casado e pai de um filho de 2 anos. Gregório Duvivier, apresentador do Greg News, disse que o cineasta era uma das melhores pessoas que já conheceu. “A morte do Cadu Barcellos deixa um buraco do tamanho do mundo.” O movimento Redes da Maré postou uma nota em que diz estar “em luto pelo assassinato brutal”.