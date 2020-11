Butatan retoma estudos clínicos da CoronaVac

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) autorizou a volta dos estudos clínicos da CoronaVac, imunizante contra a covid-19 desenvolvido pela farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butatan, vinculado ao governo de São Paulo. Os testes já foram retomados.

A agência havia paralisado a terceira e última fase na segunda-feira após um voluntário morrer. No entanto, o boletim de ocorrência do óbito mostrou que a causa da morte foi suicídio. Ou seja, sem relação com a vacina.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

De acordo com a Anvisa, a decisão de retornar com os testes no Brasil foi tomada após o órgão receber novos documentos e informações sobre o “evento adverso grave” ontem. Porém, o Instituto Butantan afirma que já havia informado os detalhes da morte anteriormente.

Na noite de segunda-feira, o Comitê Internacional Independente, que analisa os eventos adversos na produção das vacinas pelo mundo, já havia orientado a Anvisa para retomar os testes. O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Ricardo Lewandowski também pressionou a agência ao solicitar explicações sobre a pausa.

Tema politizado

Desde os primeiros anúncios da parceria entre o Insituto Butantan e a farmacêutica chinesa, o presidente Jair Bolsonaro tenta transformar a CoronaVac em uma “guerra política”. Na terça-feira, ele chegou a dizer nas redes sociais que havia “ganhado” do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), ao comemorar a suspensão dos testes da vacina.