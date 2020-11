Vídeo: homem constrói réplica de montanha-russa da Disneylândia no quintal de casa

Com a pandemia da Covid-19 fechando parques de diversões em todo o mundo, um homem da cidade de Napa, nos Estados Unidos, decidiu trazer uma de suas montanhas-russas favoritas da Disneylândia para sua casa.

Sean LaRochelle aproveitou seu tempo livre para recriar a ‘Matterhorn Bobsleds’, uma das principais atrações do parque temático californiano, em seu quintal. Ele pensou em cada detalhe do brinquedo original, que tem como tema o Monte Cervino, nos Alpes, até mesmo na estátua do ‘Abominável Homem das Neves’.

Reprodução / Youtube

LaRochelle contou à rede de televisão ABC que começou a construir a montanha-russa de dois andares no final de março e a terminou em julho.

"Eu sempre quis construir uma montanha-russa e as da Disney são sempre especiais para mim porque são temáticas, contam uma história única.” – Declarou.

O homem também afirmou que teve a ideia depois de ler sobre uma família que recriou um passo a passo da atração ‘Piratas do Caribe’ em sua casa. Para tirar o projeto do papel, ele contou com a ajuda de seu irmão "gênio mecânico".

Atualmente, Sean LaRochelle está se formando em arquitetura. A montanha-russa, é claro, vai entrar em seu portfolio.

VEJA MAIS: