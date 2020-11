Suspeito de atropelar Marina Harkot se apresenta após polícia achar carro

Suspeito de atropelar e matar a socióloga Marina Kohler Harkot, 28 anos, José Maria da Costa Júnior se apresentou ontem à Polícia Civil para prestar esclarecimentos.

Apesar de haver pedido de prisão preventiva, o motorista não deve ficar detido em função da lei eleitoral que proíbe a prisão de eleitores cinco dias antes do pleito, que ocorre neste domingo – com exceção para os casos em flagrante.

Cicloativista e pesquisadora da USP, Marina foi atingida enquanto pedalava pela avenida Paulo 6º, em Pinheiros, zona oeste de São Paulo, no domingo. Segundo a investigação, o motorista deixou o local sem prestar socorro. O serviço de emergência foi chamado por testemunhas, mas a jovem não resistiu.

A polícia conseguiu no mesmo dia do crime localizar o proprietário do carro, que afirmou o ter vendido em 2017. Ontem, os investigadores localizaram o veículo, um Hyundai Tucson, em estacionamento no centro.

Marina tem sido homenageada por ciclistas e entidades, que fizeram protestos em prol da segurança no trânsito e escreveram frases no asfalto onde ela foi morta.